Болгария и Румыния – лидеры по молодому материнству в ЕС

В 2017 году в Европейском Союзе большинство матерей (92%) впервые родили в возрасте от 20 до 39 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют опубликованном 1 августа данные Евростата.

Еще 4% женщин впервые стали матерями в возрасте до 20 лет, остальные 4% - в возрасте после 40 лет.

Каждый восьмой ребенок в ЕС, родившийся у матери в возрасте до 20 лет, родился в Болгарии и Румынии.

Наибольшая доля рождений первых детей у молодых матерей в возрасте до 20 лет была зарегистрирована в Болгарии (12,5% от общего количества рождений первых детей в 2017 году) и Румынии (12,1%). За ними следовали Венгрия (8,5%) и Словакия (8,1%).

Менее 2% первых родов на молодых матерей приходилось в Дании (1,0%), Италии и Словении (по 1,1%), Нидерландах (1,2%), Люксембурге и Швеции (по 1,4%).

Испания и Италия имеют самую высокую долю первых родов у матерей в возрасте 40 лет и старше.

Что касается старших матерей, то наибольшая доля рождений первых детей женщинами в возрасте 40 лет и старше была зарегистрирована в Испании (8,8% от общего количества рождений первых детей в 2017 году) и Италии (8,6%). За ними следуют Греция (6,6%), Люксембург и Ирландия (по 5,9%).