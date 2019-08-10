Экономика Германии находится на грани рецессии

Экспорт немецких товаров в июне упал на 8 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, экономисты говорят, что экономика Германии находится на грани между рецессией и стагнацией.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По результатам первого полугодия экспорт увеличился лишь на 0,5 процента. Всего в июне 2019 года Германия экспортировала товаров на сумму в 106 млрд евро, а импортировала - в размере 89 млрд евро.

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Показатели импорта в ФРГ, по сравнению с июнем 2018 года, упали на 4,4 процента.

Общий экспорт немецких товаров в страны ЕС в июне 2019 года упал на 6,2 процента (экспортировано продукции на 63,5 миллиарда евро), а в страны за пределами ЕС на 10,7 процента.

На состояние немецкого экспорта, по словам экспертов, влияет осторожность инвесторов во всем мире, что является следствием торговой войны между США и Китаем, а также отсутствие ясности относительно будущего выхода Великобритании из Евросоюза.

Эксперт из государственного Немецкого банка развития KfW Клаус Борґер считает, что "Германия летом 2019 года находится на границе между стагнацией и рецессией".

Глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Фолькер Траер отмечает в свою очередь, что даже рост ВВП на уровне несколько выше нуля по итогам года "стал бы успехом", учитывая состояние мировой экономики.