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"Укрзализныця" намерена в следующем году вернуть поезд Киев-Берлин

Понедельник, 12 августа 2019, 12:27

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена в следующем году запустить поезд по маршруту Киев-Берлин.

Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью УНИАН, передает "Европейская правда".

"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что запустим его в следующем году", - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что в прошлом году "Укрзализныця" перевезла в страны ЕС на 83% больше пассажиров, чем в 2017 году.

"Есть спрос со стороны пассажиров, поэтому и в дальнейшем будем развивать международное железнодорожное сообщение", - отметил он.

Как известно, 9 июня "Укрзализныця" запустила поезд по маршруту Мукачево - Кошице (Словакия) по европути.

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