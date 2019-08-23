От ударов молний в польских Татрах погибли четыре человека, более 150 пострадали

Более 150 человек пострадали от ударов молний в горном массиве Гевонт в польских Татрах, четыре человека погибли, из них - двое детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Погибшие - две женщины 46 и 24 лет и двое 10-летних детей – приехали из разных регионов Польши. Сообщается также об одном погибшем чешском туристе в словацкой части Татр.

Первую помощь от медиков получили всего более 150 человек, для дальнейшего лечения в больницы направили 56 человек. Сейчас госпитализированными остаются 34 человека.

Сообщается, что многие пострадавшие в тяжелом состоянии - у них переломы, внутренние травмы и ожоги. Несколько пострадавших уже прооперировали.

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Вчера днем ​​Татры накрыла сильная гроза. По данным горноспасательной службы, молнии ударяли в основном в горный массив Гевонт.

По словам одного из проводников по горам, который стал очевидцем бури, после удара молний в воздух подлетали камни размером с кулак и больше.

Отмечается, что синоптики не дали предупреждение об угрозе бури в регионе, поэтому не было специального уведомления правительственного центра безопасности. Институт метеорологии и водной экономики в свою очередь утверждает, что в прогнозе были грозы, но не того масштаба, который требуется для рассылки специальных уведомлений об угрозе.