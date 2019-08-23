Премьер Дании поговорила с Трампом после спора вокруг Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который ранее на этой неделе отменил визит в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Офис премьер-министра заявил в пятницу, что лидеры говорили поздно в четверг, а датские СМИ сообщили, что звонок был "конструктивным".

Офис Фредериксен говорит, что детали дискуссии обнародованы не будут.

Считается, что это было впервые, когда два лидера поговорили после того, как Фредериксен, неоднократно заявлявшая, что США остаются одним из близких союзников Дании, вступила в должность 27 июня.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Фредериксен назвала намерения Трампа купить Гренландию "абсурдной дискуссией" и сказала, что разочарована и удивлена ​​тем, что президент США отменил свой визит в Данию. Трамп назвал заявление премьера об абсурдности его идеи "отвратительным".

В комментариях СМИ в среду Фредериксен подчеркнула важность сохранения отношений между двумя странами, а также сказала, что не ожидает значительного влияния "гренландского эпизода" на вопросы, связанные с торговлей или безопасностью.

По данным источников, Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для США.