Прем'єрка Данії поговорила з Трампом після суперечки навколо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який раніше цього тижня скасував візит у країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Офіс прем'єр-міністра заявив у п'ятницю, що лідери розмовляли пізно в четвер, а данські ЗМІ повідомили, що дзвінок був "конструктивним".

Офіс Фредеріксен каже, що деталі дискусії оприлюднені не будуть.

Вважається, що це було вперше, коли двоє лідерів поговорили після того, як Фредеріксен, яка неодноразово заявляла, що США залишаються одним із близьких союзників Данії, вступила на посаду 27 червня.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії 2-3 вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

Фредеріксен назвала наміри Трампа купити Гренландію "абсурдною дискусією" і сказала, що розчарована та здивована тим, що президент США скасував свій візит до Данії. Трамп назвав заяву прем’єрки про абсурдність його ідеї "огидною".

У коментарях ЗМІ в середу Фредеріксен підкреслила важливість збереження відносин між двома країнами, а також сказала, що не очікує значного впливу "гренландського епізоду" на питання, пов'язані з торгівлею чи безпекою.

За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.

Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для США.