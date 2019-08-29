Министры ЕС не договорились о военно-морской миссии в Ормузском проливе

Министры стран ЕС не пришли к согласию относительно европейской военно-морской миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе во время неформальной встречи в Хельсинки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В начале этого месяца Германия выдвинула идею миссии ЕС по наблюдению за улучшением безопасности на море в Ормузском проливе, где Тегеран захватил британский нефтяной танкер в прошлом месяце.

Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что это предложение должно быть оценено на фоне заявления президента США Дональда Трампа на саммите "семерки" о возможных переговорах со своим иранским коллегой Рухани.

"Все, что может способствовать деэскалации, сейчас полезно", - сказал Маас.

Вашингтон начал миссию по обеспечению безопасности в Ормузском проливе в рамках своей кампании "максимального давления".

Германия и другие страны ЕС стремились дистанцироваться от подхода США, в том числе путем реализации идеи отдельной европейской военно-морской миссии.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг поддержал эту идею, утверждая, что присутствие наблюдателей ЕС будет сдерживать любую агрессию. Но его латвийский коллега Ринкевичс указал на правовые проблемы и сказал, что в ближайшее время не ожидается никакого решения.