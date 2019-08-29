Глава МИД: будем искать пути улучшения отношений с Венгрией, Польшей и Румынией

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина будет искать пути улучшения отношений со своими ближайшими соседями - Венгрией, Польшей и Румынией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде перед голосованием за его назначение.

"Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которыми мы можем восстановить круг друзей вокруг себя. Прежде всего это касается Венгрии, Польши, Румынии", - сказал он.

Пристайко также подчеркнул, что Украина должна внимательно следить за тем, что происходит в Молдове и Грузии, так как эти страны входят в сферу ее непосредственных интересов.

"Первые контакты с белорусским руководством обнадеживающие. Страны Балтии остаются нашими друзьями, которые хорошо понимают все наши проблемы и готовы действовать совместно с нами", - сказал Пристайко.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву официально поддержит отмену моратория на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Подробнее читайте в статье: "Первые компромиссы Зеленского: на какие уступки пойдет Киев ради диалога с Варшавой".