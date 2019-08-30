Кандидат немецких правых на выборах посещал неонацистский марш в Афинах

Ведущий кандидат правой партии "Альтернатива для Германии" на предстоящих региональных выборах приняла участие в ультранационалистическом митинге в Афинах в 2007 году вместе с видными немецкими неонацистами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

Андреас Калбитц является ведущим кандидатом от AfD на должность премьер-министра федеральной земли Бранденбург, где в воскресенье пройдут местные выборы.

Политик настаивает на том, что он и его партия поддерживают демократию и отвергают неонацистскую идеологию.

Однак, по данным СМИ, Калбитц был частью группы, которая отправилась в греческую столицу в январе 2007 года для участия в марше, организованном Союзом патриотов, ныне несуществующей ультранационалистической партийной группой, основанной греческой неонацистской партией "Золотой рассвет".

В документах посольства Германии в Афинах группа описана как "14 немецких неонацистов. Они привлекли внимание посольства, поскольку овесили флаг со свастикой на балконе отеля, в котором остановились. Неизвестные преступники, предположительно принадлежащие к местной анархистской группе, позже подожгли вход в отель и на балкон.

Калбитц подтвердил, что он присутствовал на митинге, но сказал, что он не присутствовал во время "поджога и событий, связанных с ним". Он также сказал, что никогда не был членом неонацистской Национал-демократической партии и что ему не понравилось шествие: "Это событие ... не подходило для того, чтобы пробудить мой дальнейший интерес или одобрение".

Калбитца не первый раз связывают с праворадикальной экстремистской группой. В четверг немецкие общественные вещатели RBB и ARD сообщили, что Калбитц посетил летний лагерь крайне правой молодежной группы в 1993 году, когда ему было 20 лет. Позднее группа была запрещена за попытки внушить детям неонацистскую идеологию.