Украинцы за рубежом призвали Зеленского встретиться с общественностью в Варшаве

Представители украинских организаций за рубежом призвали президента Владимира Зеленского провести в Варшаве встречу с украинской общиной.

Об этом говорится в совместном письме, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках Вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019 года, не предусмотрено встречи с украинской общиной", - говорится в письме.

Активисты напомнили, что в Польше проживает около 1,2 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млн долларов, что равняется 11,4% ВВП страны.

"Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - говорится в письме.

Они также призвали проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, в рамках официальных визитов и создать должность штатного советника по вопросам украинцев заграницей и миграционной политики при правительстве.

Как известно, Зеленский сегодня начинает двухдневный визит в Польшу, в рамках которого он встретится с несколькими европейскими лидерами и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Читайте также: "Первые компромиссы Зеленского: на какие уступки пойдет Киев ради диалога с Варшавой"