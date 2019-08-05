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Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Британии

Понедельник, 5 августа 2019, 19:05

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что во время разговора Зеленский поздравил Джонсона с победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

"Он поблагодарил британскому правительству за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности", - сообщили в пресс-службе президента.

Во время разговора речь шла также о дальнейшем развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

О конкретных планах относительно возможных встреч в сообщении не говорится, хотя ЕП известно, что на Банковой есть желание организовать встречу президента Украины и премьера Британии.

Как известно, Борис Джонсон на посту главы МИД Британии дважды приезжал в Украину – в 2016 и в 2017 годах. Правительство Британии он возглавил 24 июля.

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