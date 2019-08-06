ЕС работает над непризнанием российских паспортов, выданных на Донбассе

В ЕС работают над непризнанием российских паспортов, выданных Россией жителям Луганской и Донецкой областей Украины с 24 апреля этого года, заявили в МИД Литвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выданные Российской Федерацией документы жителям Украины во временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в заявлении, предоставленном BNS.

Эти обсуждения Литва подтвердила после того, как Эстония решила не признавать такие паспорта.

"В этот момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС относительно непризнания таких паспортов", - сообщает министерство.

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие меры, все члены ЕС на почве общего подхода и совместно не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", - заявили в МИД.

Как сообщалось, Канада закроет въезд украинцам Донбасса по российским паспортам.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинском с оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.