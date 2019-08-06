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Польша может окончательно отказаться от советских истребителей МиГ-29 – СМИ

Вторник, 6 августа 2019, 15:41

Польша может окончательно вывести из эксплуатации устаревшие советские истребители МиГ-29.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Польские ВВС не используют МиГ-29 с начала марта, когда один из таких самолетов потерпел катастрофу. Пилоту тогда удалось выжить, однако эксплуатацию истребителей приостановили.

В прошлом польская армия уже приостанавливала использование МиГ-29 из-за катастрофы самолетов.

Польские ВВС еще имеют в распоряжении постсоветские Су-22 и американские F-16. Однако, как установило издание, исправны не более 20% из 48 имеющихся в Польше американских истребителей.

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Пока точно неизвестно, вернут ли в строй самолеты МиГ-29. Отмечается, что никто не хочет брать на себя ответственность за такое решение.

Скептически настроены к советским истребителям и политики, которые занимаются оборонкой в ​​правящей партии "Право и справедливость".

"До выборов эти самолеты не вернутся на 90%. Сомневаюсь также, чтобы это произошло до конца года. Скорее, я предполагаю, что их вообще не будут возвращать", - отметил один из политиков.

"Решение о возможности, условиях и сроках возможного возобновления полетов будет принято после анализа всех исследований, выводов и рекомендаций, профилактики. Отправной точкой для дальнейших шагов является определение возможности безопасной эксплуатации флота", - заявили в Минобороны Польши на запрос издания.

Напомним, Министерство национальной обороны Польши реализует программу Harpia по приобретению многофункциональных самолетов, которые должны заменить устаревшие советские МиГ-29 и Су-22.

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