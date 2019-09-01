Президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую войну

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершении немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.

Об этом Штайнмайер сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии почтения памяти жертв Второй мировой войны, состоявшейся в польском городе Велюнь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи.

Эти слова президент ФРГ произнес на немецком и польском языках.

Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул: "Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история".

Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".

Одновременно Штайнмайер указал на то, что несмотря на все ужасы истории Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения. "Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения", - сказал Штайнмайер. Президент ФРГ также отметил, что Германия стремится идти этим путем примирения вместе с Польшей.

Памятное мероприятие в городе Велюни состоялся 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял участие и президент Польши Анджей Дуда. В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать.