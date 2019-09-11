В Молдове проходят массовые обыски по делу об отмывании денег

В Кишиневе и других городах Молдовы 11 сентября проводятся обыски по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов несколькими компаниями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно сообщению, обыски проводит прокуратура по особым делам совместно с Национальным инспекторатом по расследованию и главным управлением уголовного преследования Министерства внутренних дел.

По данным прокуратуры, под подозрение попали несколько компаний, работающих в Кишиневе и других районах страны. Какие именно компании и по каким адресам проходят обыски, в прокуратуре не уточнили.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур сообщил, что пока не может раскрыть подробности дела.