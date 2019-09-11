В Молдове проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
Среда, 11 сентября 2019, 11:16
В Кишиневе и других городах Молдовы 11 сентября проводятся обыски по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов несколькими компаниями.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
Согласно сообщению, обыски проводит прокуратура по особым делам совместно с Национальным инспекторатом по расследованию и главным управлением уголовного преследования Министерства внутренних дел.
По данным прокуратуры, под подозрение попали несколько компаний, работающих в Кишиневе и других районах страны. Какие именно компании и по каким адресам проходят обыски, в прокуратуре не уточнили.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур сообщил, что пока не может раскрыть подробности дела.
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