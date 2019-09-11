Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Первое решение ЕСПЧ по Крыму ожидается через 6-12 месяцев – правительственный уполномоченный

Суд Шотландии признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

Новый посол ЕС начал работу в Украине

Россия доказывает в Страсбурге, что Украиной управляют фашисты и Запад






В Молдове проходят массовые обыски по делу об отмывании денег

Среда, 11 сентября 2019, 11:16

В Кишиневе и других городах Молдовы 11 сентября проводятся обыски по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов несколькими компаниями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно сообщению, обыски проводит прокуратура по особым делам совместно с Национальным инспекторатом по расследованию и главным управлением уголовного преследования Министерства внутренних дел.

По данным прокуратуры, под подозрение попали несколько компаний, работающих в Кишиневе и других районах страны. Какие именно компании и по каким адресам проходят обыски, в прокуратуре не уточнили.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур сообщил, что пока не может раскрыть подробности дела.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua