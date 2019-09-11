"Газпрому" приказали вдвое сократить поставки через OPAL

Российский "Газпром" должен немедленно наполовину сократить поставки газа через газопровод OPAL, который контролируется совместным предприятием "Газпрома" и немецкого Wintershall и является наземным продолжением "Северного потока".

Об этом заявил немецкий регулятор Bundesnetzagentur, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В случае необходимости Bundesnetzagentur будет делать надзорные шаги для обеспечения этого", - заявил представитель регулятора.

Суд Евросоюза во вторник отменил решение ЕС от 28 октября 2016 года, что позволило "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

OPAL на 80% принадлежит WIGA - совместному предприятию Газпрома и Wintershall, а остальная часть принадлежит дочерней компании немецкого концерна Uniper.

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Немецкий регулятор должен предоставить доступ к OPAL другим компаниям, кроме "Газпрома". Решение Еврокомиссии от 2016 позволяло "Газпрому" полностью загрузить "Северный поток" для поставок газа в Германию и Чехию.

По оценкам, объемы транспортировки газа по "Северному потоку" уменьшится на 12 млрд 400 млн кубометров голубого топлива в год.