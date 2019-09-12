Россия: решение Суда ЕС по OPAL повлияет на трехсторонние консультации по газу

Решение суда Евросоюза, который во вторник вернул трубопровод OPAL под прямое применение законодательства ЕС, повлияет на трехсторонние консультации РФ, Еврокомиссии и Украины по газу, назначенные на 19 сентября.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, что позволяло "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL. В Еврокомиссии заверили, что дата проведения 19 сентября трехсторонних переговоров о будущем транзита газа через Украину была установлена ​​перед решениями Суда ЕС.

"Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа", - заявил Новак.

Юристы "Газпрома" и Министерства энергетики России пока не готовы комментировать решение суда ЕС по газопроводу OPAL, который контролируется совместным предприятием "Газпрома" и немецкого Wintershall и является наземным продолжением "Северного потока".

"Сейчас идет юридическое проработки этого вопроса на уровне и юристов компании, и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут сделаны соответствующие выводы. Думаю, что мы дадим более подробную информацию после того, как мы получим юридическое заключение", - сказал министр.

"Но я напомню, что это решение (о размораживании мощностей OPAL - ред.) было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром", и это решение было юридически выверено и согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам, конечно, также необходимо понимать и оценку этого решения (суда - ред.) юридическими службами самой Еврокомиссии", - подчеркнул российский министр.

О влиянии решения суда на цены, Новак сказал: "Посмотрим, как будет рынок реагировать, и какая будет ситуация, и которые будут сделаны юридические действия".

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur накануне заявил, что "Газпром" должен немедленно наполовину сократить поставки газа через газопровод OPAL.