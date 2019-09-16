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Греция: вторые сутки идет борьба с пожарами на острове Закинф

Понедельник, 16 сентября 2019, 14:57

В Греции вторые сутки борются с пожарами на острове Закинф, популярном среди туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожары вспыхнули в воскресенье утром в сосновом лесу, который особенно легко воспламеняется. Всю ночь наземные экипажи пытались сдержать распространение огня на фоне сильного ветра.

Пожары начались в южной части острова, недалеко от сел Кери и Агалас, которые были эвакуированы из соображений безопасности. Также были эвакуированы 120 туристов из местного курорта.

Пожарные и грузовики были отправлены на остров из разных частей Греции. Власти надеются, что ослабление ветра также поможет сдержать пожар.

 

По информации агентства АР, в понедельник с огнем борются 200 пожарных, а также четыре вертолета и два самолета.

В результате пожара один дом сгорел, другой сильно пострадал.

В жаркие и сухие летние месяцы в Греции распространены лесные пожары, и этим летом пожарным пришлось бороться с сотнями лесных и кустарниковых пожаров.

В прошлом году более 100 человек погибли, когда сильный лесной пожар охватил приморское поселение Мати северо-западнее Афин.

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Греция стихийные бедствия
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