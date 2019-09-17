Apple обжаловала штраф Еврокомиссии в 13 млрд евро: "сумма не соответствует здравому смыслу"

Американская компания Apple оспаривает в Суде ЕС налоговый штраф в размере 13 млрд евро, который был наложен Еврокомиссией в 2016 году из-за ее деятельности в Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Компания обратилась в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение Европейской комиссии об уплате Ирландии рекордной суммы. В компании заявили, что такая сумма "не соответствует реальности и здравому смыслу".

Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжалует решение Комиссии.

Apple также обвинила комиссию в использовании своих полномочий для борьбы с государственной помощью "для модернизации изменений в национальном законодательстве", фактически пытаясь изменить международную налоговую систему и создать юридическую неопределенность для бизнеса.

Еврокомиссия отклонила доводы, заявив, что не хочет управлять международными налоговыми законами, и обвинила Ирландию в том, что она не выполнила свою работу при оценке налогов Apple.

Коллегия из пяти судей будет слушать аргументы течение двух дней. Ожидается, что суд вынесет решение в ближайшие месяцы, и проигравшая сторона, скорее всего, обратится с апелляцией в Суд ЕС, и окончательное решение может занять несколько лет.

Как известно, в 2016 году Еврокомиссия потребовала от Apple возместить правительства Ирландии незаконные налоговые субсидии. Комиссия выяснила, что льготы со стороны Ирландии, где расположена штаб-квартира Apple, привели к значительному снижению налоговых выплат со стороны компании.

По ее данным, такой подход власти стал причиной падения эффективной ставки налога на прибыль Apple от прибыли в Европе в 2014 году до менее 1%.

В Ирландии базовая ставка налога составляет 12,5% и является самой низкой в ​​странах Западной Европы. В связи с этим в страну активно заходят американские компании, которых сейчас насчитывается более 700.