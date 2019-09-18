В Раде поручили будущей делегации в ПАСЕ определиться с форматом работы в Ассамблее

Комитеты ВР по вопросам внешней политики и по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендуют украинскому парламенту не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы, а будущей делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) - определить форму участия в деятельности Ассамблеи.

Такое решение комитеты утвердили на своем совместном заседании в среду в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, комитет рекомендует парламенту завершить формирование делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

"И поручить делегации на своем учредительном заседании принять решение о форме участия или неучастия в дальнейшей деятельности ... в Парламентской ассамблее", - озвучил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко решение, за которое проголосовали члены двух комитетов.

Напомним, в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, главу выбирают члены делегации.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.