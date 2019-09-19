Глава МИД Чехии прокомментировал угрозы РФ ответить на решение по памятнику Коневу

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек пока не видит, как Россия собирается ответить Чехии за решение администрации района Прага-6 о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

"Пока речь идет только о риторических заявлениях в СМИ", - сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что памятники чехословацким легионерам в России, на которые распространяется договор о дружбе и сотрудничестве, неоднократно становились объектами нападений вандалов. "Однако мы решаем подобные вопросы дипломатическим путем, а не через СМИ", - отметил министр.

Петршичек также указал, что, по мнению юристов, чешско-российский договор касается только непосредственно памятника маршалу, но не места, где он должен стоять. В МИД Чехии уже обращали внимание, что памятник не является военным захоронением, подпадающих под действие межправительственного договора между ЧР и РФ о взаимной охране военных могил, и на него не распространяются другую защиту в рамках международного права.

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Поэтому когда для переноса памятника найдется новое достойное место, Чехия не будет нарушать свои обязательства по договору с Россией, заверил министр.

12 сентября совет района чешской столицы Прага-6 решил судьбу памятника советскому маршалу Ивану Коневу: по итогам тайного голосования депутаты решили перенести памятник, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги.

Когда недавно монумент в который раз облили краской, староста района Прага-6 Ондржей Колар выступил за то, чтобы посольство России перенесло памятник на свою территорию.

11 сентября Министерство иностранных дел России обнародовало заявление о споре относительно монумента, в котором обвинило некоторых чешских политиков в разжигании "войны" против советских символов.

13 сентября МИД РФ заявил, что это решение "способно серьезно омрачить российско-чешские отношения" и "подобный шаг не останется без ответа".

Памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - его расписывали и обливали краской уже несколько раз. Это связано с биографией маршала - после присутствия на нескольких фронтах во время Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания 1956 года, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.

Традиционно этот монумент обливают краской накануне годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.