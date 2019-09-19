Голова МЗС Чехії прокоментував погрози РФ відповісти на рішення щодо пам'ятника Конєву

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек наразі не бачить, як Росія збирається відповісти Чехії за рішення адміністрації району Прага-6 про перенесення пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву з площі Інтербригади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

"Поки що йдеться лише про риторичні заяви в ЗМІ", - сказав міністр.

Очільник зовнішньополітичного відомства нагадав, що пам'ятники чехословацьким легіонерам в Росії, на які поширюється договір про дружбу і співробітництво, неодноразово ставали об'єктами нападів вандалів.

"Однак ми вирішуємо подібні питання дипломатичним шляхом, а не через ЗМІ", - зазначив міністр.

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Петршічек також вказав, що, на думку юристів, чесько-російський договір стосується лише безпосередньо пам'ятника маршалу, але не місця, де він повинен стояти. У МЗС Чехії вже звертали увагу, що пам'ятник не є військовим похованням, які підлягають під дію міжурядового договору між ЧР і РФ про взаємну охорону військових могил, і на нього не поширюються інший захист в рамках міжнародного права.

Тож коли для перенесення пам'ятника знайдуть нове гідне місце, Чехія не порушуватиме свої зобов'язання за договором з Росією, запевнив міністр.

12 вересня рада району чеської столиці Прага-6 вирішила долю пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву: за підсумками таємного голосування депутати вирішили перенести пам'ятник, а на його місці встановити статую на честь визволителів Праги.

Коли нещодавно монумент вкотре облили фарбою, староста району Прага-6 Ондржей Колар виступив за те, щоб посольство Росії забрало його на свою територію.

11 вересня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву про суперечку щодо монумента, в якій звинуватило деяких чеських політиків у розпалюванні "війни" проти радянських символів.

13 вересня МЗС РФ заявило, що це рішення "здатне серйозно затьмарити російсько-чеські відносини" і "подібний крок не залишиться без відповіді".

Пам’ятник Івану Конєву регулярно стає об'єктом атак – його обписували і обливали фарбою вже декілька разів. Це пов’язано з біографією маршала — після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання 1956 року, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році.

Традиційно цей монумент обливають фарбою напередодні річниці радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.