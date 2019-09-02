Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Для меня это была большая честь и одновременно большая ответственность. Я был и буду членом команды "Грузинской мечты" и преданным солдатом нашей страны. Я хочу поблагодарить своих предшественников и пожелать им успехов с будущим премьер-министром", - написал Бахтадзе в своем Facebook.

Согласно конституции, полномочия премьер-министра прекращаются, как только он подает в отставку, но правительство продолжит свою работу до назначения нового премьер-министра.

Мамука Бахтадзе был утвержден парламентом Грузии 20 июня 2018 года.

Глава парламентского большинства Грузии Гия Вольский заявляет, что имя нового премьера будет объявлено 3 сентября, после заседаний политсовета и парламентского большинства.

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По информации СМИ, в должности премьер-министра Мамуку Бахтадзе сменит ныне действующий министр внутренних дел Георгий Гахария, а на должность главы МВД вернется Ираклий Гарибашвили, который уже руководил этим ведомством несколько лет назад.

Как сообщили агентству информированные лица, официальное заявление по поводу изменений в Кабмине будет сделано, вероятно, на следующей неделе.

Напомним, отставки Гахарии требовали протестующие в Тбилиси. В беспорядках 20-21 июня у парламента Грузии пострадали 240 человек, в том числе 80 стражей порядка.

Гахарию обвиняли в чрезмерном применении силы правоохранителями: полиция разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и стреляла резиновыми пулями.

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