Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп не воспринимает всерьез угрозу импичмента через разговор с Зеленским

Делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии ассамблеи

Операция "Маттерхорн": Британия возвращает домой 150 тысяч клиентов обанкротившегося туроператора

Сенцов в октябре может приехать в Европарламент для получения премии Сахарова






В Польше жестоко избили студента, который сказал, что приехал из Украины

Понедельник, 23 сентября 2019, 20:34

В польском городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила студента, приехавшего в Польшу из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Temat.pl.

Инцидент произошел в субботу вечером в городском парке. Компания спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, когда он сказал, что из Украины, началось избиение.

 

Пятеро мужчин избили его до бессознательного состояния, студенту выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.

Двое мужчин нашли украинца в парке и вызвали скорую помощь, на следующий день он подал заявление в полицию.

Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых за помощь в задержании преступников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
инциденты Польша
powered by lun.ua