Совет Европы проверит выполнение Россией решения ЕСПЧ по Грузии

С 23 по 25 сентября Комитет министров Совета Европы рассмотрит, как Россия выполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Эта структура контролирует выполнение вердиктов Страсбурга на четырех регулярных заседаниях в год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По России Комитет министров рассмотрит, в частности, ход реализации постановления по иску граждан Грузии.

В своем решении от 31 января 2019 года Большая палата ЕСПЧ заявила, что в течение трех месяцев Российская Федерация должна выплатить 10 млн евро компенсации за моральный ущерб, причиненный группе минимум из 1500 граждан Грузии.

Всех их признали жертвами нарушений при массовой депортации 2006 года. Суд постановил, что эти суммы правительство Грузии должно распределить среди отдельных лиц под наблюдением Комитета министров в течение 18 месяцев с даты выплаты или в течение любого другого периода, который Комитет считает целесообразным.

Грузия подала жалобу на действия России в ЕСПЧ 25 марта 2007 года. 3 июля 2014-го Европейский суд принял решение по существу, поддержав Тбилиси. Позже в Страсбурге в рамках дела "Грузия против России" начались процедуры, связанные с вопросами компенсации пострадавшим.

Что касается самого постановления, то ЕСПЧ пришел к выводу, что осенью 2006 года в Российской Федерации была проведена скоординированная политика арестов и выдворения граждан Грузии. Суд постановил, что своими действиями Москва нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека.

Принимая во внимание, что в течение трех месяцев (до 1 мая 2019 года) Россия не выплатила сумму, Министерство юстиции Грузии обратилось в Комитет министров Совета Европы с просьбой немедленно рассмотреть дело по процедуре усиленного надзора и провести дебаты на ближайшем заседании.