Паромная переправа на границе Украины с Румынией прошла тестовое испытание

Паромная переправа Орловка - Исакча, которая соединит по реке Дунай Украина и Румынию, прошла тестовое испытание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Измаильского пограничного отряда.

"Первые 20 человек и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу Украины пограничники Измаильского отряда", - говорится в сообщении.

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Оформление граждан и транспортных средств произошло в рамках ранее заявленных временных показателей и без технических задержек. Пограничники еще раз протестировали работу технических средств пограничного контроля, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

Планируется, что паромная переправа Орловка-Исакча через Дунай обеспечит прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз.

Благодаря реализации проекту, путь сократится до 200 км, а время оформления грузов - на 10-12 часов.

Полное открытие переправы ожидается после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

Предполагается, что на переправе будут работать четыре паромы.

Сооружение переправы, которое формально началось еще в 2015 году, когда были подписаны соответствующие документы с руководством Румынии, несколько раз задерживалось из-за бюрократических проволочек, в основном, со стороны зарубежных партнеров.

Переправа возводится в самом узком месте Дуная - ширина реки здесь не превышает 900 м. Стоимость проектa составляет 12 млн евро. Он финансируется двумя частными компаниями.