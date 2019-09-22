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В Финляндии обсуждают упрощение найма работников из-за пределов ЕС

Воскресенье, 22 сентября 2019, 15:00

Председатель оппозиционной партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо считает нецелесообразным отменять правило "изучения потребности в иностранной рабочей силе".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам политика, приглашение рабочих из третьих стран не решит проблемы Финляндии, а приведет к наплыву дешевой рабочей силы.

"Безработные иммигранты, которые живут здесь на социальную помощь, нам не сильно помогают. Мы усилим проблему, если завезем еще больше людей, которые нагрузят экономику", - сказал Халла-ахо.

Политик напомнил, что полмиллиарда человек с ЕС и ЕЭЗ можно привозить без всякого изучения потребности в иностранной рабочей силе. Халла-ахо, по его словам, не понимает, почему партии и деловые круги выступают за упрощение найма рабочей силы из-за пределов этих зон.

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Правило "изучение потребности в иностранной рабочей силе" действует тогда, когда работодатель хочет нанять работника из-за пределов ЕС или ЕЭЗ. Перед тем как выдать разрешение на работу и место жительства в Финляндии власть изучает, есть ли такие специалисты на местном рынке труда.

Проблема нехватки рабочей силы станет одной из главных для Финляндии в ближайшие годы, считает министр финансов Мика Линтиля.

Министр финансов считает, что для решения проблемы необходимо будет повышать производительность, а также привлекать больше иностранных работников.

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