"Русская мафия" в Германии уступает лишь арабским кланам - отчет

"Русская мафия" в прошлом году заняла второе место по количеству заведенных на нее дел в Германии (26 расследований) и только на одно (27) уступила преступным кланам выходцев из арабских стран и Турции. Итальянская мафия фигурировала в 13 делах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Русская мафия" - термин в Германии неофициальный, придуманный журналистами.

В официальном отчете Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) о состоянии дел с организованными преступными группировками в Германии в 2018 году соответствующий раздел называется "Российско-евразийская организованная преступность".

Этот отчет 24 сентября представили на пресс-конференции в Берлине министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер и директор BKA Хольгер Мюнх.

Общность, по которой организованные преступные группировки, действующие на территории ФРГ, занесены в упомянутый раздел - это русский язык общения. А характерными особенностями таких ОПГ являются традиции "воров в законе" и наличие "общака". "Obstschak", объясняют авторы отчета, это общая "воровская касса".

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В этих группировках, говорится в отчете, "доминируют лица, родившиеся в одной из постсоветских стран", а также "лица, родившиеся за пределами одной из постсоветских стран, но по своей культуре, истории, языку, традициям или предкам чувствуют себя земляками одной из постсоветских стран".

В отчете перечислены все 15 республик бывшего СССР, выходцев из которых полиция Германии причисляет к "русской мафии", а еще специально указано, что в эту же категорию заносят и членов банд из числа российских немцев-переселенцев.

В прошлом году по делам "русской мафии" немецкая полиция вела 26 расследований - на три меньше, чем годом ранее. Это почти 5 процентов всех следственных дел, возбужденных в Германии по статьям, имеющих отношение к организованной преступности.

В семи случаях бандами заправляли граждане России, в четырех - армяне, еще в четырех - грузины. Менее активны в сфере организованной преступности в Германии выходцы из Молдовы, Литвы, Азербайджана и Украины. Основные виды преступного промысла - похищение дорогих машин, торговля наркотиками, рэкет, киберпреступность, финансовые махинации и контрабанда людей.

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В отдельную группу в разделе отчета "Российско-евразийская организованная преступность" вынесены чеченские ОПГ в Германии, точнее, банды, в которых они доминируют. На такие группировки в 2018 году было заведено восемь уголовных дел, семь из них - по подозрению в рэкете с применением насилия. "Чеченские преступные группировки отличаются вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию, в трех случаях они упоминались в связи с делами о попытках убийства и совершенных убийствах", - пишут авторы отчета.

Чеченцы, а также выходцы из других республик Северного Кавказа есть и в числе тех, кого правоохранительные органы ФРГ считают особенно опасными исламистами, потенциально готовыми совершить теракт.

Мюнх заявил, что в прошлом году в 4 следственных делах было обнаружено контакты между ОПГ и лицами из сферы политически мотивированной или исламистской преступности. Правда, директор BKA был не уверен, что среди таких ОПГ были и чеченские. В любом случае, подчеркнул Мюнх, это были контакты на уровне личного знакомства. Структурной взаимосвязи между теми и другими, по его словам, не существует.

В целом ситуация с организованной преступностью в Германии в 2018 году почти не изменилась. Всего было принято 535 такого рода дел (в 2017 году - 572). Число подозреваемых, правда, уменьшилось - с 8317 до 6483 человек, но резко выросли причиненный ОПГ материальный ущерб - с 209 млн до 691 млн евро.

31,2 процента фигурантов дел по статьям организованной преступности были немцами, 66,1 процента - иностранцами с четко установленным гражданством. Гражданство других 2,7 процента полиции определить так и не удалось.