Во Франкфурте задержали французького "спайдермена", взобравшегося на небоскреб

Француз Ален Робер, которого прозвали "человеком-пауком", взобрался на один из небоскребов во Франкфурте, после чего был задержан полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Известный французский скалолаз Ален Робер в субботу, 28 сентября, поднялся на небоскреб Skyper во Франкфурте-на-Майне. При этом он не использовал никаких средств безопасности.

57-летний Робер покорил 154-метровое здание всего за полчаса. За ним наблюдали люди на улице, которые фотографировали подъем.

Когда француз впоследствии спустился на землю, его уже ждала полиция, которая задержала экстремала. Робер не имел разрешения на подъем. По словам правоохранителей, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности. Кроме того, планируют проверить, француз должен нести ответственность за нарушение нормы закона о неприкосновенности частного жилища. По первым оценкам, ущерб зданию нанесен не был.

Ален Робер устраивает такие акции по всему миру, начиная с 1994 года. В частности, он поднимался на небоскреб "Бурдж Халифа" в городе Дубай и на Эйфелеву башню. В августе этого года Робер взобрался на небоскреб в Гонконге и развернул баннер с флагами Китая и Гонконга и призывом к пониманию. На этот раз он не объяснил мотивов акции.