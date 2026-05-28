МИД Финляндии вызвал посла РФ в связи с возможным нарушением воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России после того, как самолет этой страны, возможно, нарушил воздушное пространство Финляндии.

Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В среду, 27 мая, Вооруженные силы Финляндии заявили, что российский военный самолет мог нарушить воздушное пространство страны, пытаясь уклониться от грозы в Финском заливе.

На следующий день МИД страны вызвал к себе российского посла, а также потребовал объяснений относительно возможного нарушения воздушного пространства.

Также напомним, что 15 мая из-за воздушной тревоги в Уусимаа, столичном регионе, приостановили работу аэропорта Хельсинки, из-за чего отменили и перенаправили ряд рейсов.

Впрочем, Вооруженные силы страны тогда нарушений воздушного пространства не зафиксировали.