США обвинили Иран в "грубом нарушении режима прекращения огня" во время ночных ударов.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, передает "Европейская правда".

Центральное командование США заявило, что Иран запустил баллистическую ракету в сторону Кувейта, которую кувейтские силы успешно перехватили.

"Это грубое нарушение режимом Ирана режима прекращения огня произошло через несколько часов после того, как иранские силы запустили пять одноразовых беспилотников, которые представляли явную угрозу в Ормузском проливе и вблизи него", – подчеркнули там.

Также военные подчеркнули, что все беспилотники "были успешно перехвачены американскими силами, которые также предотвратили запуск шестого беспилотника с иранского наземного пункта управления в Бандар-Аббасе".

Центральное командование США подчеркнуло, что остается "бдительным и взвешенным", защищая свои силы и интересы от "неоправданной иранской агрессии".

Стоит отметить, что Соединенные Штаты и Иран 28 мая обменялись новыми ударами.

Еще накануне, 27 мая, в Белом доме заявили, что переговоры с Ираном проходят "успешно".

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт.

Чиновники США на условиях анонимности заявляли, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.