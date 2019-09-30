Страны Балтии и Грузия отказались участвовать в открытии сессии ПАСЕ - депутат

Делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии сегодня не будут принимать участия в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил член украинской делегации, народный депутат Алексей Гончарук.

По его словам, в понедельник утром украинские депутаты, поехавшие на сессию в неофициальном качестве, проведи консультации с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия).

По итогам встречи было принято решение о том, что делегации этих стран не будут присутствовать на открытии сессии и не будут участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.

Также сегодня у них запланирована встреча с французским госсекретарем по делам Европы, после которой группа проведет консультации о дальнейших совместных действиях.

"Отдельное спасибо Грузии, делегация которой уже поддержала решение Украины не принимать участие в официальных мероприятиях этой сессии", - написал Гончаренко.

Как известно, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.