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Посол Украины назвал провокацией "крымский" форум в Стамбуле

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:47

Украина призывает турецких бизнесменов не участвовать в провокационном "экономическом форуме", запланированном россиянами в Стамбуле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести "крымские" мерояприятия в Турции - под названием "Экономический форум" в Стамбуле скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права", - написал дипломат в своем Twitter.

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"Призываем турецких бизнесменов быть бдительными и не участвовать. Спасибо Турции за поддержку", - добавил он.

Как известно, Анкара признает, что украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума.

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