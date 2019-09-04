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Правительство Молдовы отменило решение о концессии аэропорта Кишинева

Среда, 4 сентября 2019, 15:21

Правительство Молдовы аннулировало решение прежних правительств о концессии "Международного аэропорта Кишинев".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Кабмин отменил четыре решения, принятые правительствами Владимира Филата и Юрие Лянкэ в 2012 и 2013 годах.

Этими решениями правительство сначала объявило о проекте частно-государственного партнерства, затем утвердило результаты конкурса по выбору концессионера, в котором победила компания Avia Invest, а затем передал активы аэропорта концессионеру.

Вместе с тем аннулирование этих решений не означает аннулирования контракта о концессии кишиневского аэропорта между правительством и компанией Avia Invest, однако правительство планирует обратиться в суд по этому делу.

Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предусматривает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. В конце августа стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд.

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