Эрдоган пригрозил открыть для беженцев двери в Европу, если не будет поддержки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Запад оказать поддержку в создании зоны безопасности в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой агентство Anadolu.

"Наша цель заключается в том, чтобы устроить не менее 1 миллиона наших сирийских братьев в зоне безопасности вдоль 450-километровой линии границы", - сказал Эрдоган.

Однако, по его словам, для этого Турции нужна поддержка Запада.

"Мы будем вынуждены открыть дверь. Почему это бремя только на нас? Мы не получили должной поддержки мира, особенно ЕС, чтобы облегчить это бремя. Мы, возможно, будем вынуждены это сделать (открыть двери для беженцев)", - заявил президент Турции.

Как известно, Турция остается ключевым транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. В 2018 году в Турции было задержано около 268 тысяч нелегальных мигрантов. Всего на территории Турции находятся более 3 млн беженцев из Сирии.