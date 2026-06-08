В Еврокомиссии заявляют, что Молдова не против идей Мерца об особом пути в ЕС

Письма немецкого канцлера Фридриха Мерца о путях постепенной интеграции в ЕС Украины, Молдовы и стран Западных Балкан инициировали дискуссию, которая продолжается до сих пор.

Об этом рассказала, отвечая на вопрос "Европейской правды", еврокомиссар Марта Кос.

Кос подчеркнула, что лично она благодарна немецкому лидеру за то, что его идеи подтолкнули к конкретным дискуссиям о путях интеграции ведущих кандидатов. Впрочем, она призвала не воспринимать идеи Мерца как нечто, приближенное к окончательному решению.

"Письмо Мерца – это было лишь предложение к дискуссии, лишь один из вариантов того, как действовать Евросоюзу. Это – лишь основа для дальнейших обсуждений. Но эти обсуждения уже начались", – подчеркнула она.

По словам Марты Кос, сейчас ясность есть лишь в отношении отдельных элементов.

"Как это (вопрос постепенной интеграции кандидатов) будет решено – мы еще не знаем. Но один из ключевых сигналов – это то, что принцип вознаграждения за заслуги останется", – подчеркнула она.

Также еврокомиссар заверила ЕП, что получила положительные сигналы из Кишинева относительно новых идей.

"Молдова сказала: для нас это ок, поскольку мы хотим иметь процесс, основанный на заслугах", – передала она услышанное во время визита в Кишинев.

Как известно, канцлер Германии Фридрих Мерц в письме к лидерам стран блока предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" без права голоса на период ее переговоров о вступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое предложение несправедливым.

"Европейская правда" уже публиковала объяснение, как должна измениться идея Мерца, чтобы снять оговорки, которые звучат в Украине.

Также сообщалось, что Франция и Германия разослали партнерам по ЕС документ, в котором предложили новый подход к подготовке к вступлению Молдовы и стран Западных Балкан в Евросоюз, предусматривающий постепенную упрощенную интеграцию в деятельность ЕС, и призвали Еврокомиссию подготовить соответствующие предложения.