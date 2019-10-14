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Оппозиция "взяла" Сенат Польши

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Оппозиция "взяла" Сенат Польши

Понедельник, 14 октября 2019, 16:21

Партия власти Польши "Право и справедливость" получила наибольшее количество сенаторов в новом составе верхней палаты парламента, однако депутатов от оппозиции совокупно будет больше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Право и справедливость" будет иметь 48 сенаторов. Тогда как "Гражданская коалиция" -  44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".

В предыдущем созыве Сената в "Права и справедливости" был 61 мандат.

На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг потив друга, поэтому ей удалось достичь такого хорошего результата.

Победа оппозиции в Сенате размывает монобольшинство "Права и справедливости", которая победила на выборах в Сейм.

Подробнее читайте в статье: "Старая власть и друзья Кремля: какую опасность несут Украине результаты польских выборов"

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