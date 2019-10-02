Украинских туристов призывают не останавливаться в одном из отелей Стамбула

Посол Украины в Турции выразил надежду, что украинские туристы не будут останавливаться в гостинице Polat Renaissance Hotel в Стамбуле, где 1 октября состоялся "Турецко-крымский экономический форум".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Предоставив площадку для проведения так называемого крымского экономического форума, отель Polat Renaissance Hotel в Стамбуле солидаризировался с российским оккупантом. Отныне в отеле не будут останавливаться делегации из Украины. Надеемся, украинские туристы тоже сделают такие выводы", - написал посол Андрей Сибига в своем Twitter.

Напомним, несмотря на усилия украинских дипломатов, позицию турецкой стороны, а также отказ со стороны одного из отелей сети "Хилтон", где россияне изначально планировали провести "форум", мероприятие таки состоялось в Polat Renaissance Hotel.

На намерение проведения этого форума отреагировало посольство Украины в Турции и генконсульство Украины в Стамбуле, направив соответствующие обращения к МИД Турции, местным властям, к промышленным, коммерческим союзом, к руководству отеля, где должен был состояться "форум", с разъяснением ситуации и призывом не участвовать в мероприятии и не содействовать его организации.

Сибига назвал мероприятие провокацией и попыткой россиян легитимизировать оккупацию Крыма.

В МИД Турции заявили, что позиция Анкары по аннексии Крыма и территориальной целостности Украины остается неизменной, и попытки россиян легитимизировать аннексию полуострова не окажут влияния на политику Турции по этому вопросу.