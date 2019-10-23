15 судов лишили году права плавать под иностранным флагом за заход в Крым

15 судов были лишены в этом году права плавания под иностранным флагом за заход в закрытые порты Крыма.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в постоянном представительстве Украины при Международной морской организации (ИМО).

Украина закрыла заход в порты Крыма после незаконной аннексии полуострова Россией. В 2019 году 15 судов лишили права плавания под иностранным флагом за нарушения запрета.

Это, в частности, шесть судов под флагом Того, три под флагом Панамы, одно под флагом Палау, одно под флагом Монголии, два под флагом Ливана, одно под флагом Коморских островов и одно под флагом Камеруна.

Всего с 10 августа 2017 года 46 судов были лишены права плавания под иностранным флагом.

Напомним, введенные Евросоюзом санкции запрещают останавливаться в крымских портах всем судам, принадлежат или контролируются европейским компаниям или плавающих под флагом государства-члена.