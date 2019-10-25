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На севере Греции в водопроводной воде обнаружили уран

Пятница, 25 октября 2019, 14:39

Власти муниципалитета Волви, расположенного к востоку от Салоник на севере Греции, предостерегли десятки жителей от потребления водопроводной воды после обнаружения высокого уровня урана в одной из скважин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

50 жителям Микрокоми, села в муниципалитете Волви, было рекомендовано в течение неопределенного периода использовать бутилированную воду, поскольку продолжаются проверки скважины, в которой обнаружили радиоактивное вещество, и других объектов в этом районе.

"Мы осматриваем другие скважины в этом районе и находимся в постоянном контакте с органами здравоохранения", - сказал мэр Волви Диамантис Лиамас.

"Если мы не найдем решения, то будем транспортировать воду в Микрокоми по трубе из соседнего села", - сказал он.

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