На севере Греции в водопроводной воде обнаружили уран

Власти муниципалитета Волви, расположенного к востоку от Салоник на севере Греции, предостерегли десятки жителей от потребления водопроводной воды после обнаружения высокого уровня урана в одной из скважин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

50 жителям Микрокоми, села в муниципалитете Волви, было рекомендовано в течение неопределенного периода использовать бутилированную воду, поскольку продолжаются проверки скважины, в которой обнаружили радиоактивное вещество, и других объектов в этом районе.

"Мы осматриваем другие скважины в этом районе и находимся в постоянном контакте с органами здравоохранения", - сказал мэр Волви Диамантис Лиамас.

"Если мы не найдем решения, то будем транспортировать воду в Микрокоми по трубе из соседнего села", - сказал он.