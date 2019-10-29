В Конгрессе впервые допросят чиновника, присутствовавшего при разговоре Трампа и Зеленского

Сотрудник Совета нацбезопасности США подполковник Александер Виндман во вторник даст показания в Конгрессе в рамках расследования о возможном импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Виндман первый свидетель, который непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Высокопоставленный чиновник Белого дома планирует сообщить комитету по вопросам импичмента, что, по его мнению, Трамп подорвал национальную безопасность США, когда обратился к Зеленскому с просьбой провести расследование в отношении своих политических соперников.

"Я не думал, что было целесообразно требовать, чтобы иностранное правительство расследовало действия гражданина США, и я беспокоился о последствиях поддержки Украиной со стороны правительства США", - говорится во вступительном слове Виндмана, которое цитирует телеканал.

Виндман также планирует сказать, что он сообщил о телефонном звонке Трампа с Зеленским главному юристу Совета нацбезопасности после прослушивания разговора из ситуационной комнаты Белого дома вместе с другими представителями национальной безопасности США.

"Я осознал, что если бы Украина продолжила расследование в отношении Байденса и "Бурисмы", это, вероятно, было бы истолковано как подковерная игра, которая, несомненно, приведет к тому, что Украина потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор получала", - говорится в его заявлении.

"Все это подорвало бы национальную безопасность США. После звонка я снова сообщил о своих проблемах ведущему юристу Совета безопасности", - добавил Виндман.