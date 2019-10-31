Еврокомиссия одобрила 25 млн евро бюджетной поддержки Молдовы

Европейская комиссии 31 октября утвердила выделение Молдове 25 млн евро в виде бюджетной поддержки.

Как пишет "Европейская правда", об этом в четверг сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Сегодня Европейская комиссия согласовала выделение почти 25 млн евро помощи в виде бюджетной поддержки Республике Молдова, чтобы помочь правительству провести ключевые реформы в интересах граждан Молдовы в области полицейской деятельности, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, сельского хозяйства и развития села", - говорится в сообщении.

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По словам комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана, сегодняшний пакет помощи, четвертый с июля, демонстрирует твердую и неизменную приверженность ЕС пути реформ Молдовы.

"Этот шаг следует рассматривать как признание постоянных усилий молдавского правительства для решения проблем в таких жизненно важных областях, как правосудие и верховенство права", - отметил Хан.

Этот новый платеж следует за двумя другими платежами по поддержке бюджета, осуществленными в июле (14,54 млн евро) и 18 октября (14,35 млн евро), а также недавно объявленным первым пакетом макрофинансовой помощи (30 млн евро).