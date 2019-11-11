В Греции – столкновения между полицией и студентами, выступающими против закрытия университета

Греческая полиция в понедельник применила слезоточивый газ против студентов, протестовавших против закрытия известного афинского университета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Очевидцы сообщили, что около 200 студентов собрались возле Университета экономики и бизнеса, а несколько десятков прорвались через запертые ворота и вошли во двор.

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Полиция применила газ и петарды, чтобы разогнать протестующих - некоторые студенты бросали камни и вступили в столкновения с офицерами полиции. Другие демонстранты в то время аплодировали и скандировали лозунги.

В воскресенье полиция в рамках рейда вошла в университет, чтобы изъять мотоциклетные шлемы, маски, огнетушители и другие материалы. По словам правоохранителей, эти материалы ранее использовались при нападениях и протестах. Руководство университета решило закрыть его на неделю.

Насилие в понедельник произошло за неделю до ежегодного марша, посвященного студенческому восстанию 1973 года.

Марш часто становится центром антиправительственных протестов и столкновений в районе Экзархия, который окружен университетами.