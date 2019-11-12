Рада гармонизировала законодательство в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС

Верховная рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза) (№0953).

Как сообщает "Европейская правда", решение поддержали 326 народных депутатов.

Согласно принятому документу, в законе Украины "О рекламе" определено, что сравнительная реклама - реклама, которая содержит сравнение с другими лицами и/или товарами (деятельностью) другого лица, прямо или косвенно идентифицирует конкурента или товары или услуги, предлагаемые конкурентом.

Сравнительная реклама может содержать изображения, ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение, коммерческое (фирменное) наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.

Читайте также Зеленский подписал изменения в Таможенный кодекс об интеллектуальной собственности

Использование сравнительной рекламы разрешается в том случае, если, в частности, реклама не содержит определенных законодательством о защите прав потребителей признаков нечестной предпринимательской практики; реклама сравнивает однородные (подобные) товары, которые удовлетворяют одни и те же потребности или имеют одинаковое назначение, или сравнивает деятельность, которая охватывается одной сферой или одним видом деятельности; реклама объективно сравнивает одну или несколько существенных, сопоставимых и репрезентативных характеристик однородного товара, деятельности, в том числе цену, информация о которых может повлиять на решение потребителя при осуществлении выбора.

Ответственность за неправомерное сравнение в рекламе и несоблюдение установленных законодательством требований относительно содержания сравнительной рекламы несет рекламодатель.

В законе "О защите прав потребителей" устанавливается, что предпринимательская практика считается вводящей в заблуждение, если она побуждает или может побудить потребителя дать согласие на осуществление сделки, на которую в противном случае он не согласился бы, путем предоставления ему ложной или неполной информации или непредоставления информации, в частности, об основных характеристики продукции, гарантийном сроке и гарантийном обслуживании продукции, любые предостережения относительно прямой или косвенной поддержки производителем продавца или продукции; способ продажи, цену или способ расчета цены, наличие скидок или других ценовых преимуществ; условия оплаты, доставки, исполнения договора купли-продажи.

В Хозяйственном кодексе устанавливается, что неправомерным использованием деловой репутации субъекта хозяйствования признаются: неправомерное использование чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки; неправомерное использование товара другого производителя; копирование внешнего вида изделия другого производителя; сравнительная реклама, если в такой рекламе нарушены требования законодательства Украины о рекламе, о защите от недобросовестной конкуренции или такую ​​рекламу можно квалифицировать как нечестную предпринимательскую практику.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.