В Финляндии расследуют скупку стратегической земли связанной с РФ компанией

Расследование подозрений в экономических преступлениях в отношении фирмы Airiston Helmi продлится до следующего года.

Об этом заявил начальник следствия Томи Таскила из Центральной криминальной полиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Airiston Helmi, владельцем которой является вероятно связанный с ФСБ российский бизнесмен Павел Мельников, скупала объекты недвижимости и земли в Финляндии. Финские власти подозревают, что через финскую фирму велось отмывания крупных сумм денег, достигавших миллиона евро. Также есть подозрения, его фирма готовила участок в Финляндии для ремонта российских подводных лодок.

По словам Таскила, полиция в это время изучает материалы, снятые с электронных носителей, и сотрудничает с правоохранительными органами других стран.

Полиция год назад провела крупномасштабную операцию в архипелаге Турку в помещениях компании Airiston Helmi и изъяла крупную сумму денег, компьютеры и жесткие диски. Также в ходе обысков задержали трех человек, которых впоследствии отпустили.

Новый поворот в деле Airiston Helmi произошел на этой неделе, когда стало известно, что три острова, принадлежащие компании, проданы бизнесмену из Турку. В полиции пояснили, что для продажи островов со стороны полиции не было препятствий, ведь в компании была конфискована достаточная сумма денег для покрытия возможных убытков и задолженностей.

Мельников также является владельцем нескольких компаний в России и Польше. У него есть паспорт Мальты, а местом его проживания указывается Венгрия. Акционерные собрания Airiston Helmi проводились в Италии.