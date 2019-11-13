В правительстве убеждены, что решение Германии не дает зеленый свет для Nord Stream-2

С обновленного газового законодательства, которое было принято в Бундестаге в среду вечером, убрали проблемные нормы, которые давали Германии возможность вывести из-под его действия Nord Stream-2.

Об этом рассказали представители украинского правительства, знакомые с ходом переговоров между Украиной и Германией по этому поводу.

Исходя из этого, чиновники заверили "Европейскую правду", что принятое законодательство не дает зеленый свет для достройки газопровода Nord Stream-2 без выполнения россиянами требований "третьего енегропакета", то есть общего законодательства ЕС.

О том, что принятый немецким парламентом закон соответствует требованиям европейской директивы, заявил, в частности, премьер-министр Алексей Гончарук.

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Уряд України вітає імплементацію Бундестагом Газової директиви ЄС 1:1.



Ми очікуємо, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини також діятиме у строгій відповідності до Директиви. Цю позицію також підтримала Європейська комісія. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) November 13, 2019



Как пояснила "Европейской правде" внешнеполитическый советник премьера Светлана Залищук, в среду, перед окончательным голосованием, в Берлине находилась с визитом делегация из представителей Минэнерго, СНБО и НАК "Нафтогаз", которые обсудили с партнерами детали имплементации директивы.

"В немецком правительстве нас заверили, что никаких отклонений от европейских правил нет. Директива ЕС внедрена без изменений. А в случае, если немецкий независимый регулятор все же предоставит исключение для нового российского газопровода, мы имеем все шансы для обжалования этого решения, в частности в суде ЕС, и мы имеем поддержку этой позиции со стороны Еврокомиссии", - заявила Залищук.

Как сообщала ранее "Европейская правда", на прошлой неделе в Германии разгорелся скандал из-за попытки правительства принять обновленное газовое законодательство, добавив в европейские директивы точечные изменения, которые позволили бы вывести из-под его действия недостроенный газопровод Nord Stream-2.

Тогда из-за огласки в немецких СМИ к этой проблеме привлекли политическое внимание. В конце концов голосования отложили.

13 ноября немецкие СМИ сообщили об окончательном принятии проблемного, по их мнению, законопроекта. Однако, как следует из объяснений правительства, его окончательная редакция не содержит проблем, о которых говорилось изначально.