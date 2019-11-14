Венгерский еврокомиссар: ЕС будет защищать Украину, у нас особая ответственность перед ней

Кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения ЕС Оливер Вархейи пообещал защищать и в дальнейшем поддерживать Украину от российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам.

"Что касается Украины, то у нас есть особая ответственность перед этой страной. Мы должны помочь им восстановить их суверенитет над всей территорией и мы будем поддерживать их", - сказал будущий комиссар.

"Мы будем защищать различными способами, включая продление санкций против РФ, пока не увидим прогресс в Минском процессе. Я буду прилагать для этого все усилия, предусмотренные моим портфолио", - добавил он.

Вархейи в случае утверждения Европарламентом должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения, и отвечать в том числе за отношения с Украиной.

Следующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Вархейи в рамках его полномочий в том числе поддерживать украинские реформы.