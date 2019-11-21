Госдеп США призвал Турцию избавиться от российских систем С-400

Турция должна "избавиться" от российской системы противоракетной обороны С-400, которую она приобрела.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На встрече с журналистами чиновник сказал, что введение санкций США в отношении Турции из-за покупки российских все еще возможно.

"Они знают, что у них есть выбор двигаться вперед, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом 13 ноября предложил ему пакет "побуждений" к улучшению отношений между США и Турцией.

США заявляют, что С-400 несовместима с силами НАТО и может поставить под угрозу программу истребителей F-35 и помочь российской разведке. Администрация Трампа устранила Турцию из программы F-35 в июле.

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что если Турция не избавится от российской системы, она, скорее всего, столкнется с санкциями США, поддержанными двухпартийной большинством в Конгрессе.