Сенцов выступит в Европейском парламенте на следующей неделе

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов 26 ноября выступит в Европейском парламенте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует повестка дня пленарной сессии парламента.

Сенцов прибудет в Страсбург, чтобы получить премию Европарламента имени Сахарова. Его выступление перед евродепутатами запланировано между 12:00 и 12:30 по местному времени.

Сенцов также даст пресс-конференцию вместе с президентом Европарламента Давидом Сассоли.

25 октября 2018 года Европейский парламент объявил Олега Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он первый в истории представитель Украины, которого отметили наградой. Однако Сенцов не смог получить премию лично, поскольку находился в российском заключении.

Премия Сахарова за свободу мысли – ежегодная награда Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.