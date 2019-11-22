Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Отказ Британии подать комиссара грозит юридическими последствиями новой Еврокомиссии

Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для эстонцев

Президент Сербии: видео со шпионом РФ настоящее, но Россия - братская страна

В ЕС ждут от Путина "значимых шагов" в Париже






Сенцов выступит в Европейском парламенте на следующей неделе

Пятница, 22 ноября 2019, 13:24

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов 26 ноября выступит в Европейском парламенте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует повестка дня пленарной сессии парламента.

Сенцов прибудет в Страсбург, чтобы получить премию Европарламента имени Сахарова. Его выступление перед евродепутатами запланировано между 12:00 и 12:30 по местному времени.

Читайте также
Макрон, Сенцов и демарш Киева: как прошла сессия ПАСЕ без участия Украины

Сенцов также даст пресс-конференцию вместе с президентом Европарламента Давидом Сассоли.

25 октября 2018 года Европейский парламент объявил Олега Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он первый в истории представитель Украины, которого отметили наградой. Однако Сенцов не смог получить премию лично, поскольку находился в российском заключении.

Премия Сахарова за свободу мысли – ежегодная награда Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua