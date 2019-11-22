Болгария опровергла причастность к скандалу со шпионом РФ в Сербии

Болгарское государство не имеет отношения к скандалу вокруг видео встречи российского разведчика с сербским агентом в Белграде.

Об этом заявила министр иностранных дел Екатерина Захариева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

На опубликованных на днях кадрах видно, как работник сербских спецслужб принимает деньги от бывшего заместителя военного атташе России в Белграде Георгия Клебана.

Президент Сербии Вучич подтвердил шпионаж со стороны России, а в МИД РФ заявили, что история с видеозаписью - это провокация перед встречей Вучича с президентом Владимиром Путиным.

В то же время близкий к Вучичу сербский депутат Милован Дрецун заявил, что за скандалом стоит Болгария.

Как сообщила Захариева, посол Сербии в Болгарии, скорее всего, будет вызван в Министерство иностранных дел, чтобы дать объяснения по поводу заявления депутата.

"Я надеюсь, что это личное мнение депутата, а не официальная позиция. Эти смешные обвинения никак не соответствуют тому хорошему духу, который существует в отношениях между двумя странами", - сказала Захариева.

"На видео я не вижу, чтобы болгарский разведчик вербовал сербского, это делает с ним другая страна", - добавила она.

Министр обороны и вице-премьер-министр Болгарии Красимир Каракачанов также опроверг обвинения в существовании болгарского следа в шпионском скандале в Сербии.

"Эти вещи не соответствуют действительности. Я читал материал, я читал обвинения. Вряд ли это заговор. То, что в Сербии есть проблемы, их видно, не означает, что Болгария должна быть козлом отпущения и быть уткой для отвлечения внимания людей от внутренних проблем в Сербии. Нет таких вещей, о которых говорит сербский депутат", - сказал Каракачанов.

"В Болгарской национальной ассамблеи депутаты также говорят вещи, которые не имеют ничего общего с правдой", - добавил он.

Только неделей ранее Болгария выслала одного из секретарей посольства России по подозрению в шпионаже. На следующий день София отказалась выдавать визу гражданину России, которого назначили атташе по вопросам обороны в столице Болгарии.